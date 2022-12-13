У Петербурзі спалахнула пожежа на заводі "Звєзда": фото

13 грудня, у вівторок, у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на заводі "Звєзда", де випускають дизельні двигуни для військово-морського флоту країни-терористки РФ .

Про це повідомили в телеграм-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

У будівлі на території машинобудівного заводу "Звєзда" виникла масштабна пожежа на площі 200 кв.м. На місці працювали пожежні служби, які віднесли загорання до категорії великих.

Як відомо, завод "Звєзда" у Санкт-Петербурзі спеціалізується на випуску високооборотних дизельних двигунів та агрегатів на їх основі, які використовують, зокрема, військові кораблі Збройних сил країни-агресорки Росії.

Очевидці зафіксували подію на фото.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що російське місто Клинці також сьогодні сколихнуло від пожежі й потужних вибухів перед цим.