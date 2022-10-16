Румунія передасть Україні $400 тисяч на зміцнення оборони

Румунія виділила Україні $400 тисяч на зміцнення оборони, передає Newsmaker .

Ця інформація випливає з листа міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску, який він розіслав владі чотирьох країн про виділення їм сумарно $1,4 млн у рамках ініціатив НАТО.

Гроші на оборону від Румунії також отримають Молдова ($600 тис.), Грузія ($300 тис.) та Йорданія ($100 тис.)

Рішення про надання допомоги уряд Румунії ухвалив 21 вересня. Зазначені гроші виділяються шляхом перенаправлення нерозподілених сум, залишених від раніше вкладених Румунією до Цільового фонду НАТО для Афганської національної армії.