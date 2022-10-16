ПВК «Вагнер», ймовірно, намагається неявно критикувати російське Міноборони – ISW

Російська ПВК «Вагнер», ймовірно, продовжує намагання затвердити свою перевагу на Міноборони РФ та сухопутними силами країни-агрессорки, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Вказано, що певними діями ПВК намагається неявно критикувати неспроможність російського Міноборони забезпечити солдатів, яких відправляють на війну в Україну.

Згідно зі звітом, на відео, опублікованому в соцмережах 13 жовтня, видно, як військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ у невстановленому місці Херсонської області скаржаться, що з початку повномасштабної війни воюють у цьому районі без перерв і ротацій. Військовослужбовці стверджували, що на них «тиснуть» українські сили, і наголошували, що мають один БТР на 80 осіб, а це значно обмежує їх маневровість. Після розповсюдження відео 14 жовтня Telegram-канал групи «Вагнер» повідомив, що керівництво ПВК вирішило передати чотири позашляховики 126-му батальйону берегової оборони для підтримки їх зусиль з утримання лінії фронту в Херсонській області.

«Ця розмова заслуговує на увагу у світлі попередньої оцінки ISW про те, що фінансист групи «Вагнер» Євгєній Прігожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Владіміром Путіним і відокремити сили групи «Вагнер» від звичайних сил МО. Передача основного обладнання підрозділу звичайних російських сухопутних сил може бути неявною критикою очевидної неспроможності МО забезпечити такими потребами своїх солдатів», – пояснили в ISW.