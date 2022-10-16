Масова стрілянина в військовій частині в Бєлгородській області: розкрито кількість жертв та деталі НП

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У міноборони рф повідомили подробиці стрілянини на території однієї з військових частин у Бєлгородській області.

НП сталася 15 жовтня близько 10 години ранку, але в ЗМІ інформація з'явилася після 21:00.

Згідно з офіційною заявою міноборони, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області «двоє громадян однієї з країн СНД здійснили терористичний акт».

У міноборони росії говорять, що під час заняття з вогневої підготовки з «добровольцями», яких готуються кинути на війну проти України, «терористи» обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. Двоє з тих, хто почав стрілянину, були вбиті вогнем у відповідь.

У російському відомстві заявляють, що внаслідок стрілянини загинули 11 людей, ще 15 госпіталізували з пораненнями різної тяжкості. Постраждалих доправили до Валуйської ЦРЛ. Як мінімум у двох із них вогнепальні поранення ніг, ще один був поранений у груди.

Водночас багато ЗМІ, зокрема медіа SOTA, пишуть про 22 загиблих та 16 поранених. За їхніми даними, стріляли троє людей, двоє з яких було вбито під час затримання, а одному вдалося втекти.

армія росії, окупанти, мобілізація


Тарас Галушко, politeka.net





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