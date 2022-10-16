У Білгородській області мобілізовані відкрили вогонь по своїм: багато "двохсотих", перші подробиці

У Білгородській області мобілізовані відкрили вогонь по своїм: багато "двохсотих", перші подробиці

Пропагандистські ЗМІ повідомляють про стрілянину в одній із військових частин у Білгородській області (рф).

Інформацію повідомляє український журналіст Денис Казанський.

"У Білгородській області на території військової частини сталася стрілянина. Є загиблі. Мабуть, якийсь "мобік" розстріляв товаришів по службі. І це правильно. Навіщо їхати вбивати і вмирати в чужу країну, якщо можна робити це і в себе вдома?", - коментує Казанський.

Також россми повідомляють, що мова може йти про 22 вбитих та 16 поранених: при цьому стріляли троє військових, двоє з яких були вбиті на місці, а один втік.


Алексей Ионов, politeka.net





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