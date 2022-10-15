Ракети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млн

Пентагон опублікував перелік позицій, що увійшли до нового пакету американської військової допомоги Україні, про виділення якого оголосив напередодні президент США Джо Байден.

До зазначеного пакета на $725 млн увійшли:

Броньовані позашляховики Humvee — 200 од;

Артилерійські снаряди калібрів 155 мм — 23 тис. од.

Високоточні артилерійські снаряди — 500 од.

Протитанкові системи — 5 тис од;

Протирадіолокаційні ракети HARM;

Додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

Стрілецька зброя;

Медикаменти.

Оголошення про новий пакет допомоги відбулося після зустрічі міністрів оборони Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.