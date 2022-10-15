Ракети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млн

Про допомогу дійшли згоди після зустрічі міністра оборони Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, інформує ZN.ua.

Ракети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млн

Пентагон опублікував перелік позицій, що увійшли до нового пакету американської військової допомоги Україні, про виділення якого оголосив напередодні президент США Джо Байден.

До зазначеного пакета на $725 млн увійшли:

  • Броньовані позашляховики Humvee — 200 од;
  • Артилерійські снаряди калібрів 155 мм — 23 тис. од.
  • Високоточні артилерійські снаряди — 500 од.
  • Протитанкові системи — 5 тис од;
  • Протирадіолокаційні ракети HARM;
  • Додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • Стрілецька зброя;
  • Медикаменти.

Оголошення про новий пакет допомоги відбулося після зустрічі міністрів оборони Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.


Оксана Коваль, ZN.ua





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