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2022-10-15
Ракети HARM, броньовики Humvee, боєприпаси для HIMARS: деталі допомоги від Пентагону на $725 млн
Про допомогу дійшли згоди після зустрічі міністра оборони Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, інформує
Пентагон
До зазначеного пакета на $725 млн увійшли:
- Броньовані позашляховики Humvee — 200 од;
- Артилерійські снаряди калібрів 155 мм — 23 тис. од.
- Високоточні артилерійські снаряди — 500 од.
- Протитанкові системи — 5 тис од;
- Протирадіолокаційні ракети HARM;
- Додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
- Стрілецька зброя;
- Медикаменти.
Оголошення про новий пакет допомоги відбулося після зустрічі міністрів оборони Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.
Оксана Коваль, ZN.ua