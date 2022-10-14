МОН рекомендуватиме школам повернутися хоча б до змішаного навчання

За словами Шкарлета, у школах діти іноді перебувають у більшій безпеці, ніж вдома, інформує ZN.ua.

У понеділок, 10 жовтня, Міністерство освіти і науки України попросило навчальні заклади затвердити дистанційну форму освітнього процесу на поточний тиждень через масований ракетний обстріл з боку військ РФ. Тепер відомство рекомендуватиме повернутися принаймні до змішаного навчання, заявив очільник МОН Сергій Шкарлет у ефірі телемарафону.

«Я абсолютно впевнений, що безпекова ситуація по наявності сховищ, по забезпеченні вкладу держави у формування безпечного освітнього середовища сьогодні дозволяє 70% закладів освіти принаймні змішане навчання запровадити», – зазначив міністр.

За його словами, це сприятиме хоча б частковій соціалізації учнів і вчителів, студентів і викладачів. Шкарлет наголосив, що таке спілкування стане запорукою якості знань, які залишаться у школярів та студентів у майбутньому.


Максим Царук, ZN.ua





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