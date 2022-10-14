Трибунал над путіним, прийнято безпрецедентне рішення: "Вже взимку буде готовий..."

Володимир Путін
Парламентська асамблея Ради Європи визнала режим Путіна терористичним.

Як передає "Суспільне", голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева повідомила, що ініціативу про засування трибуналу для Путіна підтримали уже 15 країн.

Також вона зазначила, що українська сторона постійно працює над документом, у якому йтиметься про створення трибуналу над президентом Росії та його оточенням. Уже взимку, у грудні чи січні, документ повинен бути готовий.

пасе, украинская делегация, Александр Мережко

З кожною новою країною, яка буде підтримувати цю ідею, Україна укладатиме двосторонній договір.

"Ми повинні заснувати для нього трибунал, спеціальний трибунал, який буде слугувати для нього і його політичного оточення. Для нас дуже важливо, що це звучить не лише, як пропозиція від української сторони, а від наших партнерів з конкретним закликом",– сказала Мезенцева.

ПАРЄ


Алексей Ионов, politeka.net





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