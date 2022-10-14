У лікарнях Києва після понеділкової атаки залишаються понад 30 поранених

У лікарнях Києва станом на п’ятницю знаходяться 35 людей, які постраждали під час російського ракетного удару по столиці у понеділок, 10 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Сьогодні на лікуванні у стаціонарах медзакладів столиці перебувають 35 людей, що отримали поранення. Майже третина госпіталізованих, на жаль, і досі в стабільно тяжкому стані», - написав він.

У понеділок на місця обстрілів виїжджали 50 "швидких", які госпіталізували 43 людини. Ще 23 особи отримали допомогу амбулаторно.

«Хочу подякувати столичним медикам, які працюють в посиленому режимі від початку широкомасштабного вторгнення, і продовжують рятувати життя та здоров’я мешканців нашого міста», - додав мер.