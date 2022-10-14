Зросла кількість загиблих від ворожого удару по багатоповерхівці у Запоріжжі

Внаслідок обстрілу загинуло 13 мирних жителів.

Зросла кількість загиблих від ворожого удару по багатоповерхівці у Запоріжжі
© Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці у Запоріжжі, який стався 9 жовтня, збільшилась до 13 людей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, наразі з-під завалів деблокували ще двох людей.

«Усього відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі в квартирах цього багатоповерхового дому. Вічна пам?ять та щирі співчуття рідним та близьким», - написав Куртєв.

Він також додав, що пошукові роботи в будинку продовжуються.

Крім того, тривають роботи і в приватному секторі, який також постраждав від ворожої атаки 9 жовтня. За словами Куртєва, там проводиться відновлення будинків та вивозиться будівельне сміття.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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