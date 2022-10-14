Стало відомо про лист Залужного до Ілона Маска: про що просив головнокомандувач ЗСУ

У компанії SpaceX Ілона Маска заявили, що більше не зможуть фінансувати послуги Starlink в Україні.

Як повідомляє CNN з посиланням на документи, минулого місяця SpaceX Маска відправила листа до Пентагона, в якому йдеться, що вона більше не може продовжувати фінансувати службу Starlink, як раніше.

У листі також озвучувалося прохання до американського оборонного відомства взяти на себе фінансування щодо використання Starlink для українського уряду та армії. SpaceX стверджує, що це коштуватиме понад $120 млн до кінця цього року і може сягнути ще близько $400 млн за весь наступний рік.

«Ми не в змозі надалі передавати термінали в дар Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу», — написав директор SpaceX з урядових продажів у Пентагон у вересневому листі.

Серед документів SpaceX, відправлених до Пентагона і про які дізналися журналісти CNN, є прямий запит, про який раніше не повідомлявся, зроблений Маску в липні командувачем українськими збройними силами генералом Валерієм Залужним.

Залужний просив ще майже 8000 терміналів Starlink.

При цьому в супроводжуючому листі від одного із зовнішніх консультантів SpaceX говорилося, що компанія "зіштовхується з жахливо складними рішеннями".

"Я не думаю, що вони мають фінансову здатність надавати додаткові термінали або послуги, як про це запитував генерал Залужний", – йдеться у листі консультанта.

Зазначається, що такі листи надходять на тлі нещодавніх повідомлень про широкомасштабні перебої у роботі Starlink, коли українські війська намагаються повернути територію, окуповану Росією у східній та південній частинах країни.

Джерела знайомі з аварійними ситуаціями повідомили, що вони торкнулися всієї лінії фронту на момент 30 вересня і вплинули на всі спроби українців прорватися через цей фронт.

Підкреслимо, що Starlink – це основний спосіб зв'язку підрозділів ЗСУ на полі бою.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск спростував повідомлення ЗМІ про те, що він нібито спілкувався з путіним перед відправкою твітів про "мирний план щодо України".

"Ні, я розмовляв з Путіним лише один раз, і це було близько 18 місяців тому, темою був космос", - заявив Маск.