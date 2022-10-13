Безвіз із Білоруссю: Зеленський розповів, як зараз працюють пункти пропуску на кордоні

Зеленський, Білорусь, кордон

Петиція про відміну безвізу з Білоруссю зібрала потрібну кількість підписів, президент відповів.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, автор якої пропонує скасувати безвізовий режим із Білоруссю. Питання направлено до Кабінету міністрів на вивчення, однак і глава держави відповів на нього.

На сайті Офісу президента 12 жовтня було опубліковано коментар президента, в якому він заявив, що зараз прикордонні пункти пропуску з Білоруссю і так закриті, крім одного у Волинській області, через який можуть повертатися додому українці.

При цьому кордон України тимчасово закрито на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців. Питання про відміну безвізового режиму Зеленський запропонував розглянути уряду.

Зеленський, Володимир Зеленський

"Кабінету міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів щодо захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", - повідомив президент.

Автор петиції Костянтин Савров розмістив її ще 4 липня 2022 року. Він пояснив, що вільний в'їзд громадян Білорусі несе загрозу національній безпеці України.

"Під виглядом громадян Білорусі можуть вільно в'їхати ті ж громадяни Росії, для яких скасовано безвіз. Органи внутрішніх справ, як і міністерство оборони, перебувають у підпорядкуванні Росії і можуть видати будь-які документи тим самим громадянам держави-агресора. Білорусь пасивно бере участь у нападі на Україну , дозволяючи робити все, що шкодить нашій країні", – наголосив автор.

українські військові, бійці ЗСУ, прикордонники, кордон з Білоруссю


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Трофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідкаТрофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски, Курченка й ЛебедєваЗеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски, Курченка й Лебедєва
Україна з партнерами створює фінансовий Рамштайн – ЗеленськийУкраїна з партнерами створює фінансовий Рамштайн – Зеленський
Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській областіОкупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській області
Зеленський пропонує розмістити спостерігачів на кордоні України та БілорусіЗеленський пропонує розмістити спостерігачів на кордоні України та Білорусі
«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації
Кличко попросив киян утеплитися та розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезонКличко попросив киян утеплитися та розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
Росія замовила в Ірану понад 2 400 ударних безпілотників – ЗеленськийРосія замовила в Ірану понад 2 400 ударних безпілотників – Зеленський
США працюють над прискоренням поставки Україні систем NASAMS – Білий дімСША працюють над прискоренням поставки Україні систем NASAMS – Білий дім
У Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мостуУ Криму було хмарно: Зеленський прокоментував вибухи на мосту
Последние новости
Подгружаем последние новости