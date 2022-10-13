Російські "пташки" стали падати все частіше, і тому є причина: "Командування прийняло найтупше рішення"

вертоліт рф, Авіація

Втрати російської авіації на території України досягли нових цифр – на ранок 13 жовтня відомо про ліквідацію 268 літаків та 240 вертольотів.

Більше того, за даними Генштабу ЗСУ, лише за останні стуки було збито 6 вертольотів.

Зазначимо також, що відомо про своєрідний рекорд війни – протягом всього 18 хвилин воїни-зенітники ЗСУ збили щонайменше 4 ударні вертольоти російських окупантів.

«З 8:40 по 8:58 12 жовтня на півдні України силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку сухопутних підрозділів окупаційних військ на південному напрямку» , - йшлося у повідомленні ОК «Південь».

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Також вказувалося, що один гелікоптер упав на звільненій від рашистів території, решта –за лінією фронту.

«Бойова робота велася ще по двох вертольотах, тому велика ймовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться!», - зазначали в ОК.

У свою чергу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко назвав причину, через яку російські "пташки" знову почали часто падати.

«Хоч би як це дивно не звучало, але причиною цього став дефіцит артилерії... У росіян виникає дефіцит не лише боєприпасів, плече підвезення яких росте щодня, а й самої артилерії, яку РОВ уже змушені вивозити з території Білорусі. У зв'язку з цим командування РОВ прийняло найтупше, мій погляд, рішення. Використовувати як компенсацію артилерії авіацію», – пояснив Коваленко.

авіація ВСУ, вертоліт

Насамперед, за словами експерта, окупанти застосовують ударні гелікоптери, які методом кабрування, імітують функції артилерії.

«Таке рішення, відповідно, сприяє різкому зростанню втрат серед російської авіації...», - сказав військовий експерт.


Катерина Петренко, politeka.net





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