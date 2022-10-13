Остін очікує, що контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що у Міноборони США очікують, що контрнаступ Сил оборони триватиме всю зиму. Під час брифінгу за підсумками шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" він зауважив, що поле бою в Україні залишається динамічним.

Остін додав, що зима - завжди складний виклик в питанні бойових дій, проте союзники готові допомагати Україні, аби ЗСУ ефективно виконували свою роботу в цей період.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом усієї зими, щоб повернути собі свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми збираємося зробити все можливе, щоб переконатися, що у них є все, що необхідно для ефективної роботи" — сказав Остін.

Він нагадав і про нещодавній успішний наступ українських військових на сході та півдні, де росіяни втратили багато окупованих територій.

"Таким чином ми можемо очікувати, що цей тип діяльності триватиме всю зиму", – резюмував він.