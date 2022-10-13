Остін очікує, що контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму

Він дав зрозуміти, що партнери готові забезпечити наших воїнів всім необхідним для ефективної роботи в таких умовах, інформує ZN.ua.

Остін очікує, що контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що у Міноборони США очікують, що контрнаступ Сил оборони триватиме всю зиму. Під час брифінгу за підсумками шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" він зауважив, що поле бою в Україні залишається динамічним.

Остін додав, що зима - завжди складний виклик в питанні бойових дій, проте союзники готові допомагати Україні, аби ЗСУ ефективно виконували свою роботу в цей період.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом усієї зими, щоб повернути собі свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми збираємося зробити все можливе, щоб переконатися, що у них є все, що необхідно для ефективної роботи" — сказав Остін.

Він нагадав і про нещодавній успішний наступ українських військових на сході та півдні, де росіяни втратили багато окупованих територій.

"Таким чином ми можемо очікувати, що цей тип діяльності триватиме всю зиму", – резюмував він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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