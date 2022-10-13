Війська РФ усю ніч тероризували Нікопольщину «Градами» і важкою артилерією, є поранений — голова ОВА

Російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожого обстрілу Нікополя отримав поранення 59-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 13 жовтня. П’ять обстрілів і один поранений… Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину «Градами» і важкою артилерією», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, найбільше від ворожих обстрілів постраждав Нікополь.

«Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані», - повідомив Резніченко.

Крім того, у місті пошкоджені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад дві тисячі родин лишилися без електроенергії внаслідок ворожих ударів.

«Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту», - додав голова ОВА.

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

За словами голови ОВА, в інших районах ніч минула з тривогою, але, на щастя, без ворожих атак.