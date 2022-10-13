Чергова російська інформаційна операція має на меті виставити Україну терористичною країною – ISW
У такий спосіб Кремль сподівається уникнути визнання країною-терористкою саме Росії, інформує
Росія активізувала свої зусилля, аби неправдиво показати всьому світу, буцімто Україна є терористичною країною, і таким чином запобігти визнання себе такою. Про це сказано у звіті американського
«Схоже, що Росія активізувала свою інформаційну операцію, щоб неправдиво представити Україну як терористичну державу, щоб створити інформаційні умови для протидії спробам визнати Росію терористичною державою», – вважає ISW.
На це вказують повідомлення з Росії про буцімто затримання співробітниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) громадян України за нібито підготовку «терактів» у Свердловській, Московській та Брянській областях 12 жовтня. А також те, що російські блогери активно звинувачують Україну в тероризмі, закликаючи російську владу посилити процедури «контррозвідки» та офіційно визнати Україну терористичною державою.