Чергова російська інформаційна операція має на меті виставити Україну терористичною країною – ISW

Росія активізувала свої зусилля, аби неправдиво показати всьому світу, буцімто Україна є терористичною країною, і таким чином запобігти визнання себе такою. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 жовтня.

«Схоже, що Росія активізувала свою інформаційну операцію, щоб неправдиво представити Україну як терористичну державу, щоб створити інформаційні умови для протидії спробам визнати Росію терористичною державою», – вважає ISW.

На це вказують повідомлення з Росії про буцімто затримання співробітниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) громадян України за нібито підготовку «терактів» у Свердловській, Московській та Брянській областях 12 жовтня. А також те, що російські блогери активно звинувачують Україну в тероризмі, закликаючи російську владу посилити процедури «контррозвідки» та офіційно визнати Україну терористичною державою.