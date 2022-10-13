Чергова російська інформаційна операція має на меті виставити Україну терористичною країною – ISW

У такий спосіб Кремль сподівається уникнути визнання країною-терористкою саме Росії, інформує ZN.ua.

Чергова російська інформаційна операція має на меті виставити Україну терористичною країною – ISW
© Getty Images

Росія активізувала свої зусилля, аби неправдиво показати всьому світу, буцімто Україна є терористичною країною, і таким чином запобігти визнання себе такою. Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 жовтня.

«Схоже, що Росія активізувала свою інформаційну операцію, щоб неправдиво представити Україну як терористичну державу, щоб створити інформаційні умови для протидії спробам визнати Росію терористичною державою», – вважає ISW.

На це вказують повідомлення з Росії про буцімто затримання співробітниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) громадян України за нібито підготовку «терактів» у Свердловській, Московській та Брянській областях 12 жовтня. А також те, що російські блогери активно звинувачують Україну в тероризмі, закликаючи російську владу посилити процедури «контррозвідки» та офіційно визнати Україну терористичною державою.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Трофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідкаТрофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі"Наступний етап - мобілізація": названо місяць, коли війська можуть вторгнутися в Україну з Білорусі
В Україну прибув перший комплекс ППО IRIS-T: фото та основні характеристикиВ Україну прибув перший комплекс ППО IRIS-T: фото та основні характеристики
Росія вербує бездомних на війну в Україну – ЗМІРосія вербує бездомних на війну в Україну – ЗМІ
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»
G-7 обіцяє підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно»G-7 обіцяє підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно»
Байден: Путін прорахувався, намагаючись захопити УкраїнуБайден: Путін прорахувався, намагаючись захопити Україну
Не такі вже іранські: Данилов зробив заяву після розбору дронів, якими атакують УкраїнуНе такі вже іранські: Данилов зробив заяву після розбору дронів, якими атакують Україну
За добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – ГенштабЗа добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – Генштаб
FT: З Росією потрібно говорити якщо не про Україну, то про ядерну зброюFT: З Росією потрібно говорити якщо не про Україну, то про ядерну зброю
Последние новости
Подгружаем последние новости