FT: НАТО важко знайти системи ППО для України, така зброя в дефіциті

Деякі союзники самі з затримками чекають на зброю, необхідну для зміцнення їхньої протиповітряної оборони, інформує ZN.ua.

FT: НАТО важко знайти системи ППО для України, така зброя в дефіциті
© Олексій Резніков / Twitter

Країнам НАТО важко визначити і забезпечити достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб задовольнити прохання України надати більше зброї.

Про це пише Financial Times з посиланням на західних чиновників, нагадуючи, що Київ просить союзників про кращий захист після того, як в понеділок Росія обстріляла ракетами українські міста, вбивши щонайменше 10 мирних людей. Український уряд вважає закупку систем ППО головним пріоритетом в рамках західної підтримки.

Німеччина у вівторок доставила першу з чотирьох обіцяних установок IRIS-T, а президент США Джо Байден ще в понеділок пообіцяв продовжувати забезпечувати «передові системи протиповітряної оборони» після розмови з українським лідером Володимиром Зеленським.

Представники 50 країн сьогодні зібралися в Брюсселі, щоб обговорити, як їм надалі задовольняти потреби Києва в обороні від війни, яку розв’язав Владімір Путін. Зеленський у вівторок закликав лідерів G7 пришвидшити поставки зброї і попросив допомогти побудувати «повітряний щит» для України. Західні чиновнки згодні, що Києву потрібно більше систем ППО, і вони шукають можливості допомогти. Але водночас вони визнають, що забезпечити таку зброю швидко дуже не просто.


Лесь Димань, ZN.ua





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