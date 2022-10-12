Українські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фото

Захищати Україну від окупантів військовим допомагає не лише пес Патрон чи сержант Бубуська, адже цього разу за справу взялися найпрацелюбніші комахи у світі - бджоли. Вони врятували життям українським військовим. "розмінувавши" вулик, який був замінований росіянами. Небезпечну знахідку знайшли сапери у лісі біля селища Бабинці під Києвом.

"Росіяни хотіли забрати чиєсь життя, а українські бджоли його врятували! Сапери Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 у лісі біля селища Бабинці знешкодили пастку, яку "мужні воїни аналогвнетної армії" залишили перед тим, як втікати з соромом з області", - написали у Telegram BUCHA LIVE, інформує Апостроф.

Фото: t.me/bucha_live

Як уточнили фахівці, рашисти примотали одну до одної дві гранати, закріпили їх всередині вулика, чеки замінили на булавки, а капроновою ниткою з‘єднали кришку вулика і гранати. Планувалося, що після відкриття кришки пролунає вибух, але після півроку невикористання, бджоли залили запалювачі медом і булавки не спрацювали.

Фото: t.me/bucha_live

Фото: t.me/bucha_live

Після цієї історії сапери наголосили, що при виявленні подібних пасток слід звернутися до спеціалістів, які допоможуть усунути проблему.

"Як бачите, навіть зараз ще знаходяться такі пастки, тому якщо ви помітили небезпечний об‘єкт, волосінь, дріт або речі, яких раніше в будинку не було, одразу звертайтесь за телефоном оперативної лінії, яка працює цілодобово: +380960042188", - також йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/bucha_live


Любов Блажко, Апостроф





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