Росія не отримає бажаного результату роботи іранських БПЛА: розвідка Британії пояснила, що не так з дронами-камікадзе

Їх, ймовірно, закупили для здійснення глибинного удару. Але наразі є сумніви, чи ці безпілотники на таке здатні, інформує ZN.ua.

Росія не отримає бажаного результату роботи іранських БПЛА: розвідка Британії пояснила, що не так з дронами-камікадзе
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У розвідці Британії заявляють, що БПЛА Shahed-136 є недостатньо ефективними, вони не здатні виконувати завдання, задля яких Росія купила їх в Ірану. Про це йдеться в останньому звіті, опублікованому на сторінці розвідки у Twitter.

Там сказано, що ці БПЛА Росія використовує ще з серпня. Під час ракетного терору 10 жовтня їх теж запускали в повітряний простір України. Згодом у Генштабі повідомили, що сумарно окупанти вже використали 86 Shahed-136, з них 60% були знищені.

У Британії зауважили, що іранські дрони-камікадзе повільні та низько літають. Завдяки цим якостям їх можна збити з допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. Росія, ймовірно, досягла певного успіху, лише коли атакувала кількома БПЛА одночасно.

Там також зазначили, що попри заявлену дальність польоту, яка нібито становить 2500 км, ці БПЛА мають невелике вибухове навантаження. Через це можна поставити під сумнів те, чи впорається такий безпілотник з завданням глибинного удару. А Росія, ймовірно, саме для цього їх і закупила.

"Зважаючи на те, що російські тактичні бойові літаки все ще мають обмежений ефект над українською територією, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні", - дійшли висновку в розвідці Британії.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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