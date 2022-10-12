Митрополита з Вінниччини викрили на роботі в інтересах Росії

Він активно підтримував Росію та провокував міжрелігійну ворожнечу, інформує ZN.ua.

Митрополита з Вінниччини викрили на роботі в інтересах Росії
© СБУ

Керуючого однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату у Вінницькій області викрили на діяльності на руку Росії та розпалюванні міжконфесійної ворожнечі серед вірян.

Слідчі Служби безпеки України та Нацполіції встановили, що після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель активно підтримував політику Кремля та схвалював дії Росії.

На власному інтернет-ресурсі митрополит розміщував публікації, у яких закликав до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Експертиза СБУ підтвердила протиправність таких дій зловмисника.

Також під час обшуків вдома та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні термінали;
  • друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;
  • інші речові докази, які направлено на експертизу.

Щодо священника відкрито кримінальне провадження щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. На разі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.


Ірина Знась, ZN.ua





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