Ендшпіль Путіна? Перегони за роль нового лідера Кремля стартували — POLITICO

Війна Путіна проти України обертається проти нього самого, інформує ZN.ua.

Ендшпіль Путіна? Перегони за роль нового лідера Кремля стартували — POLITICO

Владімір Путін контролював у своїй країні абсолютно все. А потім він вторгся в Україну. Про стан справ з експертами та російськими політиками говорить видання POLITICO.

Вперше за два десятиліття опоненти російського президента вважають імовірним, що найближчим часом він піде у відставку, хоча й сперечаються щодо перебігу ендшпілю та того, хто й коли може замінити Путіна.

Все залежить від перебігу війни, яка обертається проти нього та підриває його непереможність.

За останні кілька тижнів внутрішня боротьба Кремля вийшла назовні: його функціонери публічно критикували один одного та військове командування вищого рівня, оскільки деморалізовані російські війська змушені були відступити після принизливих поразок в Україні, а невдала і непопулярна мобілізація має протилежні результати і відбивається на внутрішньому фронті.

Вищі чиновники тепер, схоже, намагаються скористатися мінливим політичним ландшафтом. Спостерігачі Кремля стверджують, що спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова та керівника воєнізованого формування Групи Вагнера Євгена Пригожина, є безпрецедентними.

Міхаіл Касьянов, прем'єр-міністр Путіна з 2000 по 2004 рік, прогнозує, що влада президента може раптово ослабнути.

«Я вважаю, що за три-чотири місяці відбудуться кардинальні зміни», — сказав 30 вересня Касьянов, який зараз живе у вигнанні.

Інші опоненти Путіна не мають чітких думок щодо термінів, але, оскільки взаємні звинувачення та критика російського військового командування зростають, вони майже впевнені, що війна стає причиною поворотного моменту і початку кінця для російського царя.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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