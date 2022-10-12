У Києві піднявся рівень води у Дніпрі, в КМДА просять не панікувати

Підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС та не перевищує аварійних значень, заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

За його словами, наразі рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр. Це пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які зараз працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України.

«Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня», - заспокоюють в КМДА.

У ПрАТ «Укргіденерго» зазнали в свою чергу, що ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі – компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.