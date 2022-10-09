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2022-10-09
У росії обманом почали мобілізувати іноземців: "Ліплять на паспорт наклейку V"
Мігрантів обманом змушують підписувати контракти на службу до армії, щоб відправити війну.
Як
Деяких силовики шантажують — погрожують, що документи не оформлять. Але все нібито буде гаразд, якщо мігранти розпишуться на папірці — а це контракт.
Насильство і тортури теж спосіб. За даними Чупика, поліція схопила на вулиці кур'єра з Киргизії. Його били струмом статевими органами, і він підписав контракт. Чоловіка вдалося евакуювати з росії.
Алексей Ионов, politeka.net