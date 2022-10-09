У росії обманом почали мобілізувати іноземців: "Ліплять на паспорт наклейку V"

Мігрантів обманом змушують підписувати контракти на службу до армії, щоб відправити війну.

Як розповіла правозахисниця Валентина Чупик, робиться це кількома способами. У собянинському центрі "Сахарове" контракт підсовують на підпис серед інших документів. Написано його дуже маленьким шрифтом — люди просто не розуміють, що підписують. Після людини "позначають" - ліплять на паспорт наклейку V.

Деяких силовики шантажують — погрожують, що документи не оформлять. Але все нібито буде гаразд, якщо мігранти розпишуться на папірці — а це контракт.

Насильство і тортури теж спосіб. За даними Чупика, поліція схопила на вулиці кур'єра з Киргизії. Його били струмом статевими органами, і він підписав контракт. Чоловіка вдалося евакуювати з росії.