ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області: карта

Українські захисники продовжують вести активні бої на херсонському напрямку. ЗСУ вже звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

DeepState/Telegram