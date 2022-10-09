ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області: карта

Продовжується робота по закріпленню територій.

ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області: карта
© Getty Images

Українські захисники продовжують вести активні бої на херсонському напрямку. ЗСУ вже звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону.


Анна Конюченко, ZN.ua





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