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2022-10-09
ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області: карта
Продовжується робота по закріпленню територій.
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Українські захисники продовжують вести активні бої на херсонському напрямку. ЗСУ вже звільнили 1170 квадратних кілометрів у Херсонській області, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - зазначила Гуменюк в
Анна Конюченко, ZN.ua