Японія та США проводять спільні навчання за участю американського авіаносця «Рональд Рейган»

Навчання відбуваються на тлі ракетних пусків Північною Кореєю, інформує ZN.ua.

Японія та США проводять спільні навчання за участю американського авіаносця «Рональд Рейган»

Японія і Сполучені Штати проводять спільні військові навчання за участю американського авіаносця «Рональд Рейган» в районах навколо Японії у зв'язку з ракетними пусками Північної Кореї, повідомило в суботу міністерство оборони Японії.

Північна Корея в четвер запустила в море дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японії. Запуск ракети став шостим за 12 днів і першим з того часу, як у вівторок Пхеньян запустив ракету середньої дальності над Японією.

"В умовах все більш серйозної обстановки в плані безпеки навколо Японії, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю, Сили самооборони Японії та Збройні сили США проводять двосторонні навчання", - йдеться у заяві міністерства.

Спільні навчання, у яких бере участь японський есмінець, проводяться з 1 жовтня, йдеться у повідомленні. Коли він має закінчитись, не повідомляється.

Цього тижня США та Південна Корея провели спільні навчання.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон«Зараз не час для слабкодухих, не кажучи вже про продавців автомобілів» — Майкл Феллон
Польща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в УкраїніПольща готує місію експертів, які фіксуватимуть воєнні злочини росіян в Україні
Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причинаBloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина
Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!Маск виправдався за свій допис: Безумовно, ми на боці України!
Блок рекламы


Похожие новости
Понад півмільйона дітей з України розпочали навчання за кордоном – омбудсменПонад півмільйона дітей з України розпочали навчання за кордоном – омбудсмен
Японія прийняла Росію як загрозу лише після повномасштабного нападу на Україну — посолЯпонія прийняла Росію як загрозу лише після повномасштабного нападу на Україну — посол
Японія відновлює роботу посольства в Києві після семимісячної перервиЯпонія відновлює роботу посольства в Києві після семимісячної перерви
Мовний скандал спалахнув в автошколі, де відмовилися вчити українською: "Успішного навчання на мові"Мовний скандал спалахнув в автошколі, де відмовилися вчити українською: "Успішного навчання на мові"
Шпигуни несподівано з'явилися на навчаннях ЗСУ за кордоном, підозрюють Росію: подробиці інцидентуШпигуни несподівано з'явилися на навчаннях ЗСУ за кордоном, підозрюють Росію: подробиці інциденту
В Херсоні росіяни проводять примусову мобілізацію місцевих чоловіків, не звертаючи уваги на стан їхнього здоров’я — ОК «Південь»В Херсоні росіяни проводять примусову мобілізацію місцевих чоловіків, не звертаючи уваги на стан їхнього здоров’я — ОК «Південь»
Розстріл або в'язниця: українець із Херсона розповів, як там проводять "референдум"Розстріл або в'язниця: українець із Херсона розповів, як там проводять "референдум"
"Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення""Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення"
Ходять квартирами з автоматом: українцям показали, як окупанти проводять "референдум"Ходять квартирами з автоматом: українцям показали, як окупанти проводять "референдум"
У ЄС можуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим – заяваУ ЄС можуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим – заява
Последние новости
Подгружаем последние новости