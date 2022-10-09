Японія та США проводять спільні навчання за участю американського авіаносця «Рональд Рейган»

Японія і Сполучені Штати проводять спільні військові навчання за участю американського авіаносця «Рональд Рейган» в районах навколо Японії у зв'язку з ракетними пусками Північної Кореї, повідомило в суботу міністерство оборони Японії.

Північна Корея в четвер запустила в море дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японії. Запуск ракети став шостим за 12 днів і першим з того часу, як у вівторок Пхеньян запустив ракету середньої дальності над Японією.

"В умовах все більш серйозної обстановки в плані безпеки навколо Японії, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю, Сили самооборони Японії та Збройні сили США проводять двосторонні навчання", - йдеться у заяві міністерства.

Спільні навчання, у яких бере участь японський есмінець, проводяться з 1 жовтня, йдеться у повідомленні. Коли він має закінчитись, не повідомляється.