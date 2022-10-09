Ситуація на Луганщині: колаборанти тікають, поки окупанти намагаються відновити теплопостачання

Окупаційна адміністрація намагається у пришвидшеному темпі вирішити гуманітарні та військові проблеми, інформує ZN.ua.

Упродовж кількох місяців російські окупанти не припиняли хизуватися своїми "військовими здобутками" на Луганщині, але майже нічого не робили для місцевого населення. Лише за кілька тижнів до початку опалювального сезону вони схаменулися, і в пришвидшеному режимі намагаються відновити теплопостачання у зруйновані ними міста, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

В захопленому Рубіжному окупаційна адміністрація заснувала філію «Рубіжнетепло» «державного унітарного підприємства «Луганськгаз» і пообіцяла забезпечити споживачів тепловою енергією.

«Залишилося упродовж тижня відбудувати вщент зруйновані самими росіянами системи централізованого опалення» - пише Гайдай.

Також перед ними постала й інша проблема. Ліжко-місць для поранених бойовиків та армії країни-агресора вже не вистачає. Зокрема, у Лисичанську дитячу лікарню, де вони облаштували госпіталь, доставили ще близько тридцяти поранених окупантів та відправили додатковий медперсонал.

Тим часом російська пропаганда продовжує запевняти місцеве населення, що ніякої небезпеки для так званої ЛНР немає і бойовикам вдається стримувати український контрнаступ. Але вже зараз фіксуються випадки переміщення колаборантів зі Старобільська, міста яке ще недавно приймало «біженців» з Лиману та інших деокупованих міст, вглиб «республіки».


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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