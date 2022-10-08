Десятки одиниць військової техніки та сотні трупів: свіже зведення втрат армії РФ за добу

Збройні Сили України ведуть контрнаступ одразу на кількох ділянках фронту, масово знищуючи російських окупантів і їхню військову техніку. Втрати ворога вимірюються в десятках тисяч вбитих і тисячах знищених танків, бронемашин і БпЛА, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 8 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська в повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2472 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ? 5111 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1459 (+4) од,
  • РСЗВ – 345 (+1) од,
  • засоби ППО ? 180 (+3) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),
  • крилаті ракети ? 246 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,
  • спеціальна техніка ? 136 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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