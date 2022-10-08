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2022-10-08
Десятки одиниць військової техніки та сотні трупів: свіже зведення втрат армії РФ за добу
Збройні Сили України ведуть контрнаступ одразу на кількох ділянках фронту, масово знищуючи російських окупантів і їхню військову техніку. Втрати ворога вимірюються в десятках тисяч вбитих і тисячах знищених танків, бронемашин і БпЛА, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 8 жовтня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська в повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ? 2472 (+6) од,
- бойових броньованих машин ? 5111 (+18) од,
- артилерійських систем – 1459 (+4) од,
- РСЗВ – 345 (+1) од,
- засоби ППО ? 180 (+3) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 234 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),
- крилаті ракети ? 246 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,
- спеціальна техніка ? 136 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф