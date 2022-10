В РФ посилюється критика військового керівництва на тлі невдач на полі бою — Міноборони Британії

Після постійних невдач військ Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єдналися в критиці на адресу керівництва Міноборони РФ . Про це повідомляє британська розвідка.

Зокрема, серед критиків – чеченський лідер Рамзан Кадиров, а також власник ПВК «Вагнер» Євгєній Пригожин, телеведучі-пропагандисти, зірки та дедалі активніша спільнота ультранаціоналістичних військових блогерів.

Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неофіційні особи, глави «провоєнного» блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої готовності до ескалації.

Обидва, ймовірно, досягли певного авторитету на основі значного розгортання як чеченських бойових підрозділів, так і вагнерівців на війні проти України, вважають аналітики Міноборони Британії.

Критика, як і раніше, зосереджена на вищому військовому командуванні, а не на вищому політичному керівництві РФ . Однак, за словами аналітиків британської розвідки, вона відображає тенденцію публічного висловлення незгоди з російським істеблішментом, яку, ймовірно, буде важко зупинити.