Експерт порівняв, як співвідноситься зарплата суддів і прокурорів у Європі та Україні із середньою національною зарплатою

У співвідношенні спостерігаються значні диспропорції.

Експерт порівняв, як співвідноситься зарплата суддів і прокурорів у Європі та Україні із середньою національною зарплатою
© pixabay.com

Кандидат юридичних наук Сергій Козьяков у матеріалі «Європа порівнює системи правосуддя: чи справді Україна пасе задніх?» порівняв співвідношення зарплати суддів та прокурорів у Європі та Україні до середньої національної заробітної плати. Козьяков спробував вмонтувати статистику звіту Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) за 2019–2020 рр. у контекст реформи українського правосуддя.

Зокрема, за його словами, у співвідношенні зарплати суддів до середньої національної зарплати в Європі спостерігаються значні диспропорції.

«Від 1,0/1,7 раза в Німеччині (на початку/кінці кар’єри) до 6,8/21,6 раза в Україні (на початку/кінці кар’єри); найнижча річна зарплата в абсолютній сумі в Грузії на початку суддівської кар’єри (11 928 євро на рік) і судді найвищої інстанції в Республіці Молдова (18 631 євро), тоді як найвища абсолютна сума річної зарплати рекордна в Шотландії на початку кар’єри (159 101 євро) та Швейцарії — в найвищій інстанції (330 869 євро)», - зазначає автор.

Для порівняння, в Україні суддівська винагорода на початку кар’єри у 2020 році становила еквівалент 30 619 євро, а в найвищій інстанції — 97 838 євро.

«Чи вирішить у довгостроковому вимірі проблему якості правосуддя в кожному українському суді та в кожній прокуратурі таке значне підвищення суддівської винагороди (на що сподівався законодавець під час реформи), покажуть майбутні моніторинги і звіти», - пояснює Козьяков.

Також у своїй статті автор розповів про співвідношення між заробітною платою прокурорів і середньою національною заробітною платою. За його словами, ці показники також демонструють значні відмінності в Європі.

«Це співвідношення коливається від 0,8 раза в Ірландії до 4,1 раза в Албанії на початку кар’єри, тоді як наприкінці кар’єри воно коливається від 1,7 раза у Німеччині та Люксембурзі до 7,8 раза у Грузії», - йдеться в матеріалі.

Для порівняння, в Україні це співвідношення у 2020 році становило 2,7/6,6.

«Найнижча річна заробітна плата в абсолютному розмірі в Азербайджані на початку кар’єри прокурора (6 893 євро) і в Республіці Молдова наприкінці кар’єри (16 489 євро), тоді як найвищий абсолютний розмір річної зарплати рекордний у Швейцарії на початку кар’єри (128 770 євро) та Італії наприкінці кар’єри (187 296 євро)», - зазначає автор.

Тоді як заробітна плата українських прокурорів становила — 12 118 євро на початку кар'єри і 30 023 євро на піку кар'єри.

За словами Козьякова, у звіті також зроблено важливий і дещо несподіваний висновок: повна незалежність прокурорів від впливу на розслідування окремих справ гарантується лише в меншості держав. Вплив на прокурорів в окремих випадках залишається можливим у багатьох країнах. Абсолютна заборона на вказівки в окремих випадках гарантується лише в меншості країн.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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