Окупанти хочуть вивезти з Херсонської області дітей та пенсіонерів

Очевидно, що так вони хочуть приховати депортацію українців, усвідомлюючи, що вже скоро ЗСУ можуть деокупувати регіон, інформує ZN.ua.

Окупанти хочуть вивезти з Херсонської області дітей та пенсіонерів
© Іван Фадєєв/РГ

Херсонський гауляйтер Кіріл Стремоусов сказав, нібито дітей та людей похилого віку, які проживають на території тимчасово окупованої Херсонської області, "на деякий час запрошують" в російські регіони. Про це повідомляють росЗМІ.

"На сьогоднішній момент ухвалено рішення... Ми готові на час важкого періоду, тому що укронацисти обстрілюють місто, зараз Ростовська область, Краснодарський край запрошують на відпочинок дітей, батьків, людей похилого віку... На час зачистки від нацистів... периметра вздовж Херсонської та Запорізької областей будемо потихеньку на кілька тижнів запрошувати в Крим, Ростовську область Краснодарський край", - сказав Стрємоусов.

А губернатор Краснодарського краю підтвердив слова гауляйтера, додаючи, що в регіоні готові розмістити "до десяти тисяч дітей з дорослими з Херсонської області".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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