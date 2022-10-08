Вибухи та пожежа на Кримському мості, дорога зруйнована, рух перекрито: кадри наслідків

Вибухи та пожежа на Кримському мості, дорога зруйнована, рух перекрито: кадри наслідків

Вранці у суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту стався сильний вибух, рух мостом перекритий.

Жителі Керчі повідомили про пожежу та вибухи в районі залізничної гілки Кримського мосту та публікують кадри з місця масштабної НП.

У "Кримській залізниці" повідомили перші подробиці події. За попередніми даними, на мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Вогонь швидко поширився. Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи.

При цьому на відео можна побачити, що не тільки горить поїзд на залізничній гілці Кримського мосту, а й автомобільне полотно пошкоджене. На фото також видно, що, щонайменше, цілий проліт моста обвалився. Судноплавні арки не пошкоджені.

Причини події встановлюються. Про приліт або диверсію окупанти поки не говорять.


Тарас Галушко, politeka.net





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