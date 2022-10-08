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2022-10-08
Глава МЗС Німеччини закликала Генасамблею ООН засудити російську анексію територій України
Глава МЗС Німеччини закликала Генасамблею ООН засудити російську анексію територій України, інформує
Генасамблея ООН має дати зрозуміти Росії, що анексовані нею регіони, як і раніше, належать Україні, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
З її слів, суверенітет країни не може ставитися під сумнів.
На запланованому голосуванні в ООН з незаконної анексії важливий кожен окремий голос, заявила вона у п'ятницю, 7 жовтня, у Берліні на спільній прес-конференції з пакистанським колегою Білавалом Бхутто Зардарі,
Юлія Мельничук, ZN.ua