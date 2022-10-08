Права українських покупців обіцяють захищати за європейськими нормами: що передбачає новий закон

Українське законодавства адаптують до законодавства ЄС, інформує ZN.ua.

Права українських покупців обіцяють захищати за європейськими нормами: що передбачає новий закон
Споживачів обіцяють захистити за європейськими нормами
© КМДА

Український парламент у першому читанні проголосував за урядовий законопроект №6134 «Про захист прав споживачів». Документ передбачає адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС. Про це повідомляють у Міністерстві економіки України.

У відомстві запевняють, що з прийняттям цього законопроекту українські споживачі будуть мати такі ж права і гарантії, як громадяни ЄС.

«Законопроект враховує найкращі практики Європейського Союзу у цій сфері і має врегулювати багато спірних питань, що виникали при здійсненні покупок в інтернет-магазинах», - пояснила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

В разі успішного прийняття законопроєкту, покупці в інтернет-магазинах повинні бути захищені не менше, ніж покупці у звичайних торгових точках.

У відомстві зазначили, що в інтернет-магазинах споживачам часто надається недостовірна інформація про продукцію, продавці вказують недостовірну ціну та умови доставки. Іноді обміняти або повернути товар в 14-денний строк тут як правило складніше, ніж у звичайних торгових точках, або зовсім неможливо, а не сайті онлайн-магазину відсутні відомості про його адресу і Держпродспоживслужба не може перевірити його, в разі скарги покупця

Також новий закон спрощує захист прав споживачів у суді. Передбачено звільнення від судового збору в усіх судових інстанціях як споживачів, так і громадських об’єднань, що захищають їхні права споживачів.

У відомстві кажуть, що не забули і про малий бізнес. За новим законом пропонується прибрати таку обтяжливу норму для малого бізнесу, як «обмінний фонд товарів».

«Це товари, які надаються на письмову вимогу споживача на час ремонту товару неналежної якості. Малий бізнес не має змоги утримувати такий обмінний фонд, а це, згідно з діючим законодавством, призводить до накладання штрафів за його відсутність», - впевнені у відомстві.

Тепер задаючи на ремонт, припустимо, телефон, сервісний центр не зобов’язаний вам надавати йому заміну на час ремонту.


Артем Руденко, ZN.ua





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