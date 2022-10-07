"Настав час звалювати": Лукашенко подарував Путіну на 70-річчя дивний подарунок із натяком

"Настав час звалювати": Лукашенко подарував Путіну на 70-річчя дивний подарунок із натяком

Білоруський президент Олександр Лукашенко презентував Володимиру Путіна, який відзначає 70-річчя, трактор.

За словами Лукашенка, він подарував Путіну трактор, на якому він і сам працює.

«Найкращий», - підкреслив Лукашенко, додавши, що у якості насадок він запропонує одну – сівалку.

У коментарях до публікації користувачі соцмереж жартують, що подарунок з натяком – працювати доведеться.

«Краще нову труну подаруйте», «А ділянку на цвинтарі хтось подарує?», «Піраміду з картоплі треба було», «Трактор… тонкий натяк», «Квиток на концерт Кобзона ніхто не дарував?», «Натякнув, що тепер орати доведеться», «Лука тонко натякає, що настав час звалювати», «Ну тепер то росія точно увійде до п'ятірки найбільших економік світу», «Східна деспотія, середньовіччя, неосталінізм», «Піраміда - це, мабуть, натяк» - жартують у коментарях щодо подарунків Путіну.

Також стало відомо, що президент Таджикистану подарував Путіну піраміди з динь та кавунів.


Катерина Петренко, politeka.net





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