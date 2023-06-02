Путіну доповідають про "знищення" ППО Patriot в Україні – Міноборони Литви

У відомстві вважають, що ніхто не наважується сказати правду кремлівському диктатору.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що обстрілюючи Київ, росіяни намагаються вистежити українські системи ППО. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

"Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду", – розповів Анушаускас.

Нагадаємо, після масованого обстрілу Києва та Київської області в ніч на вівторок, 16 травня, ЗМІ повідомляли, що Російська армія, ймовірно, пошкодила американський зенітний ракетний комплекс Patriot американського виробництва.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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