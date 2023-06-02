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2023-06-02
Путіну доповідають про "знищення" ППО Patriot в Україні – Міноборони Литви
У відомстві вважають, що ніхто не наважується сказати правду кремлівському диктатору.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що обстрілюючи Київ, росіяни намагаються вистежити українські системи ППО. Про це він
"Росія все ще намагається щоночі вистежити протиракетні комплекси Patriot. Однак, безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі у Путіна – всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду", – розповів Анушаускас.
Нагадаємо, після масованого обстрілу Києва та Київської області в ніч на вівторок, 16 травня, ЗМІ повідомляли, що Російська армія, ймовірно, пошкодила американський зенітний ракетний комплекс Patriot американського виробництва.
Михайло Яровенко, ZN.ua