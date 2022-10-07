Пам'ятник Катерині II в Одесі скоро зникне, в ОП зробили заяву: "Коли тебе бомбардують..."
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі скоро зникне.
Про це він повідомив 24 канали.
Подоляк зазначив, що пам'ятник Катерині – це тимчасове питання, яке зникне досить швидко. В Одесі все буде правильно, і там сьогодні проукраїнськості набагато більше, ніж було буквально ще до початку війни.
"Коли тебе бомбардують, ти починаєш свідоміше ставитися до того, що відбувається навколо", - сказав він.
Він також зазначив, що "путіну, за прикладом Сталіна, слід би написати книгу зі своїм баченням історії, де був би Ленін і вся абра-кадабра".
"Все, що путін говорить у публічному просторі, не має нічого, крім однієї емоції. Ненависть до свободи як концепції, до демократії, до Західного світу. Він вигадує конструкції, що однополярного світу не буде, а ми тут такі міцні, що створимо нові центри. Він просто продає свою емоцію, за яку велику кількість людей платить життям", – наголосив Подоляк.