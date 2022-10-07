Трофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідка

Оскільки окупанти перебувають під серйозним тиском у кількох секторах, РФ, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння, інформує ZN.ua.

Перепрофільована трофейна техніка РФ зараз становить значну частину військової техніки України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За словами аналітиків британської розвідки, ймовірно, з початку війни Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Більш ніж половина танкового парку, який зараз є в України, потенційно складається із трофейних машин РФ.

«Те, що окупанти не змогли знищити неушкоджену техніку перед відступом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни», - вважає Міноборони Британії.

Зважаючи на те, що російські війська перебувають під серйозним тиском у кількох секторах та дедалі більше деморалізуються, Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння, прогнозує британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/zxsxakKNtO

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/pwIRUanlAg

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 7, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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