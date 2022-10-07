Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та Білорусі

Триває Нобелівський тиждень, у рамках якого називають лауреатів престижної премії цього року. Так, вже відомі володарі нагороди в галузі медицини, фізики, хімії та літератури. За ними традиційно слідує оголошення лауреатів Нобелівської премії миру.

Цього року нагороду отримають український Центр громадянських свобод, білоруський активіст Олесь Біляцький та російський "Меморіал".