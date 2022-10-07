Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та Білорусі

Нагороду отримає, зокрема, український Центр громадянських свобод, інформує ZN.ua.

Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та Білорусі
Названо лауреатів Нобелівської премії миру
© depositphotos/frizio

Триває Нобелівський тиждень, у рамках якого називають лауреатів престижної премії цього року. Так, вже відомі володарі нагороди в галузі медицини, фізики, хімії та літератури. За ними традиційно слідує оголошення лауреатів Нобелівської премії миру.

Цього року нагороду отримають український Центр громадянських свобод, білоруський активіст Олесь Біляцький та російський "Меморіал".


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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