Зниження видобутку нафти ОПЕК+ не допоможе Росії – експерт

Незважаючи на те, що вчора ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн. барелів на добу, реальний видобуток знизиться лише на 1 млн. грн.

Так прокоментував DT.UA рішення про скорочення видобутку нафти Олег Гетьман , координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

За його словами, у прес-релізі ОПЕК уточнюється, що скорочення на 2 млн. барелів на добу буде від квот, а не від реального видобутку. Тобто з огляду на пропорцію квот та їх виконання у вересні зниження видобутку не перевищить 1 млн барелів на добу, пояснює експерт.

З іншого боку, не слід забувати, що сьогодні ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачає імплементацію в рамках ЄС угоди G7 щодо експорту російської нафти.

Відповідно до нього з грудня 2022 року європейські оператори здійснюватимуть і підтримуватимуть транспортування російської нафти до третіх країн виключно за умови, що її ціна буде меншою за встановлений ліміт. Цей захід суттєво скоротить доходи Росії, підтримуючи при цьому стабільність світових енергетичних ринків та боротьбу з глобальною інфляцією.