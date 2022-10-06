"Давайте разом знищувати Захід та США": росіяни спробували змусити полонених перейти на їхній бік

Російські окупанти намагалися змусити полонених захисників з батальйону "Азов" на них працювати.

Як передає ТСН, про це під час пресконференції розповів Богдан Кротевич, начальник штабу полку "Азов". Українські воїни від співраці з ворогом відмовилимся.

"Коли ми вийшли з полону, ГУР рф хотіло завербувати бійців "Азову". Говорили приблизно наступне: "Хлопці, ви добре воюєте, давайте разом знищувати Захід і США ". В "Азовців" була одностайна думка з цього приводу - вони наші вороги, ми - українські військові, Україна - наша Батьківщина.

Я особисто народився в Незалежній Україні. В мене мотивація воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну, будь то російська федерація чи якась інша країна. Скажу, що багато хто тоді так відповів. Після цього історія "дружищ" закінчилася", - сказав начальник штабу полку "Азов".