"Давайте разом знищувати Захід та США": росіяни спробували змусити полонених перейти на їхній бік

украинские военнопленные

Російські окупанти намагалися змусити полонених захисників з батальйону "Азов" на них працювати.

Як передає ТСН, про це під час пресконференції розповів Богдан Кротевич, начальник штабу полку "Азов". Українські воїни від співраці з ворогом відмовилимся.

"Коли ми вийшли з полону, ГУР рф хотіло завербувати бійців "Азову". Говорили приблизно наступне: "Хлопці, ви добре воюєте, давайте разом знищувати Захід і США". В "Азовців" була одностайна думка з цього приводу - вони наші вороги, ми - українські військові, Україна - наша Батьківщина.

Я особисто народився в Незалежній Україні. В мене мотивація воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну, будь то російська федерація чи якась інша країна. Скажу, що багато хто тоді так відповів. Після цього історія "дружищ" закінчилася", - сказав начальник штабу полку "Азов".


Алексей Ионов, politeka.net





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