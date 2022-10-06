Без їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронт
Окупантам-новобранцям ніхто нічого не пояснює, вони марнують час, чекаючи, коли почнеться обіцяна бойова підготовка, інформує
Родичі мобілізованих росіян скаржаться жахливі умови їх утримання. Новобранці сплять у верхньому одязі на матрацах, усіяних клопами, мерзнуть і голодують. Мобілізовані загарбники марнують час, чекаючи, коли почнеться обіцяна бойова підготовка. Про це
За словами родичів окупантів, мобілізовані їдять те, що привезли із собою. Ті, у кого більше їжі, діляться з іншими.
«За два дні жодного сухпайка не дали, навіть по шматку хліба не видали. Це в голові не вкладається», – скаржиться родичка мобілізованого солдата РФ із Челябінська.
Дружина мобілізованого окупанта з Уфи розповіла, що її чоловікові пощастило трохи більше. Там, куди його відправили, триразове харчування, за винятком днів, коли мобілізовані чекають розподілу на полігони. За словами жінки, у такі дні новобранці стоять багато годин на плацу і пропускають обід. У перший день чоловіки простояли під зливою з самого ранку і до сьомої вечора.
Мобілізовані загарбники сплять на матрацах у верхньому одязі, бо спальники нікому не видали. А в кожній кімнаті розміщується по 30 осіб. У частині немає ні лазні, ні гарячої води, тому загарбники вмиваються холодною водою.
Окупант скаржиться, що через невизначеність та погані умови життя в частині панує напружена атмосфера. Внаслідок цього мобілізовані вступають у конфлікти через дрібниці і навіть б'ються між собою.
За словами дружини окупанта-новобранця з Уфи, першого дня всіх мобілізованих змусили стояти кілька годин під зливою на плацу. Загарбникам сказали чекати, доки командири вирішать, що робити з ними далі. У результаті новобранців розподілили по бараках.
Чоловіки не могли просушити одяг та ходили у мокрому. Лазні та гарячої води у частині теж немає. Не у всіх бараках є й туалети. Окупантам не видають спальні мішки, тому вони часто змушені спати на старих брудних матрацах, всіяних клопами.
Родичі загарбників незадоволені організацією навчання мобілізованих росіян. Деякі з них обурені, що солдатів без підготовки одразу відправили на фронт. Частині окупантів досі не кажуть, чи будуть вони проходити якусь підготовку.
Загарбникам видають автомати, але не вчать ними користуватися. Чи буде навчання, невідомо ніхто нічого їм не пояснює. Родичі окупантів-новобранців пишуть скарги на сторінках соцмереж російських чиновників. Але найчастіше ці звернення залишаються без відповіді. Іноді родичі загарбників все ж отримують формальні відповіді: влада РФ запевняє, що мобілізовані забезпечені всім необхідним.