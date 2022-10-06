Без їжі і з клопами: росЗМІ розповіли, в яких умовах мобілізовані росіяни очікують відправки на фронт

Родичі мобілізованих росіян скаржаться жахливі умови їх утримання. Новобранці сплять у верхньому одязі на матрацах, усіяних клопами, мерзнуть і голодують. Мобілізовані загарбники марнують час, чекаючи, коли почнеться обіцяна бойова підготовка. Про це повідомляє «Вёрстка».

За словами родичів окупантів, мобілізовані їдять те, що привезли із собою. Ті, у кого більше їжі, діляться з іншими.

«За два дні жодного сухпайка не дали, навіть по шматку хліба не видали. Це в голові не вкладається», – скаржиться родичка мобілізованого солдата РФ із Челябінська.

Дружина мобілізованого окупанта з Уфи розповіла, що її чоловікові пощастило трохи більше. Там, куди його відправили, триразове харчування, за винятком днів, коли мобілізовані чекають розподілу на полігони. За словами жінки, у такі дні новобранці стоять багато годин на плацу і пропускають обід. У перший день чоловіки простояли під зливою з самого ранку і до сьомої вечора.

Мобілізовані загарбники сплять на матрацах у верхньому одязі, бо спальники нікому не видали. А в кожній кімнаті розміщується по 30 осіб. У частині немає ні лазні, ні гарячої води, тому загарбники вмиваються холодною водою.

Окупант скаржиться, що через невизначеність та погані умови життя в частині панує напружена атмосфера. Внаслідок цього мобілізовані вступають у конфлікти через дрібниці і навіть б'ються між собою.

За словами дружини окупанта-новобранця з Уфи, першого дня всіх мобілізованих змусили стояти кілька годин під зливою на плацу. Загарбникам сказали чекати, доки командири вирішать, що робити з ними далі. У результаті новобранців розподілили по бараках.

Чоловіки не могли просушити одяг та ходили у мокрому. Лазні та гарячої води у частині теж немає. Не у всіх бараках є й туалети. Окупантам не видають спальні мішки, тому вони часто змушені спати на старих брудних матрацах, всіяних клопами.

Родичі загарбників незадоволені організацією навчання мобілізованих росіян. Деякі з них обурені, що солдатів без підготовки одразу відправили на фронт. Частині окупантів досі не кажуть, чи будуть вони проходити якусь підготовку.