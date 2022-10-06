Новостей.COM ⇒
2022-10-06
За жовтень бійці України звільнили 29 населених пунктів Херсонської області – Генштаб
Окупанти тим часом намагаються повернути втрачені позиції, інформує
Фото ілюстративне© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook
Від суботи, 1 жовтня, українські військовослужбовці звільнили від армії РФ 29 населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час
“З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль”, – заявив він.
Він також розповів, що окупанти намагаються проводити контратаки на Херсонському напрямку, використовуючи резерви, з метою стримування просування бійців ЗСУ, утримання занятих позицій та повернення свого контролю над втраченими районами.
Максим Царук, ZN.ua