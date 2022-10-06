За жовтень бійці України звільнили 29 населених пунктів Херсонської області – Генштаб

Від суботи, 1 жовтня, українські військовослужбовці звільнили від армії РФ 29 населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу .

“З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль”, – заявив він.

Він також розповів, що окупанти намагаються проводити контратаки на Херсонському напрямку, використовуючи резерви, з метою стримування просування бійців ЗСУ, утримання занятих позицій та повернення свого контролю над втраченими районами.