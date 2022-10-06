"Давайте домовлятися": росія просять Україну терміново сісти за стіл переговорів

"Давайте домовлятися": росія просять Україну терміново сісти за стіл переговорів

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів.

За її словами, Росія виступає за "переговори, діалог, мирне політичне рішення", пише "Інтерфакс".

"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - сказала Матвієнко, на засіданні "парламентської G20".

Матвієнко також наголосила, що росія за «мирне політичне вирішення цієї кризи».

"Давайте домовлятися і сідати за стіл переговорів", - підсумувала Матвієнко.

російська техніка, війна, вторгнення, переправа

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість переговорів з Володимиром Путіним.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 вересня 2022 р. "Про дії України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави з метою забезпечення безпеки євроатлантичного простору України та відновлення її територіальної цілісності", - йдеться в документ.

Володимир Зеленський, президент України

Додамо, що коментуючи спроби Матвієнко посадити Україну за стіл переговорів, вже прокоментував політичний експерт, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. Експерт нагадав, що домовлятися з путіним ніхто не збирається і відправив "миротворців" слідом за російським кораблем.

У свою чергу, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук висловив думку, що переговори з росією будуть можливі лише після її повної капітуляції. І це, зазначив Братчук, будуть переговори про репарації.


Катерина Петренко, politeka.net





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