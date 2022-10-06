Росія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — Зеленський

У багатьох з них відібрали документи, деякі пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущалися й залякували, розповів він, інформує ZN.ua.

Росія депортувала понад 1 млн 600 тисяч українців — Зеленський
© Іван Фадєєв/РГ

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Об'єднання американський держав заявив, що під час повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 1 млн 600 тисяч громадян.

"Ми не сумніваємося, що переможемо у цій війні і зможемо захистити незалежність України. Щоденні перемоги на фронті й десятки звільнених міст і сіл України доводять це", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що наразі стоїть лише одне питання - скількох ще українців вб'є Росія до того часу, як визнає свою поразку у війні.

"Скільки ще Росія встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які окупанти просто розбирають і вивозять у Росію, а також людей. Вони крадуть людей. Вже понад мільйон шістсот тисяч українців депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави. Розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох з них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущалися й залякували", - наголосив Зеленський.

Зараз Україна робить все можливе, аби якнайшвидше повернути собі всі землі і врятувати всіх українців.

"Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія. І саме тому я звертаюся до вас. Нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити настання миру для нашого народу", - заявив президент.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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