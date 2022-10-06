Японці не готові обірвати всі контакти з Росією — Корсунський

Для японського суспільства існує чимало нюансів, які ускладнюють прийняття певних рішень для приборкання РФ, інформує ZN.ua.

Японці не готові обірвати всі контакти з Росією — Корсунський
© unsplash/colt10jordan

Японське суспільство, попри неприйняття війни та російської агресії щодо України зокрема, не налаштоване негативно сприймати Росію в цілому, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Путін підвищив ставки: як реагує один із союзників України» надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

За його словами, для японців підтримувати Україну і негативно сприймати все російське — речі, які трохи несумісні для різних соціальних груп.

«Переживши трагедію Другої світової війни Японія прийняла не тільки найбільш мирну у світі Конституцію, а й концепцію виховання суспільства в дусі неприйняття війни, насильства та конфліктів. Саме слово «війна» в Японії воліють не вживати, і якщо треба сказати «ні війні», то, швидше, скажуть «так — миру». Саме під таким гаслом — «мир для України» — проходять масові кампанії зі збору коштів і мобілізації допомоги українцям», - зазначає посол.

Водночас ті японці, родичі яких пройшли сталінські табори після Другої світової, добре пам'ятають їхні розповіді про жахіття, які довелося пережити.

Так само не мають ілюзій до росіян і близькі японців, виселених із Північних територій, яким доводиться щоразу зазначати принижень для отримання дозволів від РФ на відвідини могил близьких на Еторофу або Шикотані.

Однак для Японії багато важить рибальство поблизу Сахаліну та островів Курильської гряди, а також деякі напрями бізнесу з РФ, зокрема закупівлі скрапленого газу. Росія ж скуповує у великих кількостях вживані японські автомобілі, яких японці мріють позбутися.

«Є багато японців, які люблять різні мистецтва, навчалися в Москві — хто музики, хто балету, і все ще ностальгують за Рахманіновим. Утім, ситуація змінюється й тут: недавно на музичний вечір, влаштований у Токіо посольством РФ для японських музикантів, які виконують музику російських композиторів, прийшло дев'ятеро людей, включно з родичами самих музикантів», - вказує Корсунський на зміни у суспільстві.


Ірина Знась, ZN.ua





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