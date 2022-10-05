Результати контрнаступу ЗСУ на Херсонщині: переповнені лікарні Євпаторії та заміновані села

В південній оперативній зоні тривають українські контрнаступальні дії. ЗСУ поступово закріплюються на звільнених від противника територіях. Проте, як повідомляє Генеральний штаб , під час відступу в Херсонської області російські окупанти інтенсивно мінують об’єкти інфраструктури та приватні помешкання в населених пунктах, тоді як місцевому населенню забороняється будь-яке переміщення вулицею.

Ворог також зазнає значних втрат, про що свідчить опублікована інформація, про брак медичних засобів для лікування поранених російських військовослужбовців в медичних закладах міста Євпаторія у тимчасово окупованому АР Крим.