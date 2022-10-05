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2022-10-05
Результати контрнаступу ЗСУ на Херсонщині: переповнені лікарні Євпаторії та заміновані села
Російські окупанти зазнають значних втрат під час "оборони" раніше захоплених територій півдня України, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
В південній оперативній зоні тривають українські контрнаступальні дії. ЗСУ поступово закріплюються на звільнених від противника територіях. Проте, як повідомляє
Ворог також зазнає значних втрат, про що свідчить опублікована інформація, про брак медичних засобів для лікування поранених російських військовослужбовців в медичних закладах міста Євпаторія у тимчасово окупованому АР Крим.
Дар’я Кєпова, ZN.ua