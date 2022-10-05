Тепер офіційно: ЗСУ підтвердили звільнення восьми населених пунктів у Херсонській області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Про це інформує Оперативне командування "Південь", інформує Апостроф.

За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району.


Повідомляється, що ЗСУ звільнили:

  • Любимівку
  • Давидів Брод
  • Хрещенівку
  • Золоту Балку
  • Біляївку
  • Українку
  • Велику Олександрівку
  • Малу Олександрівку

Загалом в Бериславському районі Херсонщини звільнені 56 населених пунктів.


Олексій Руденко, Апостроф





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