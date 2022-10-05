Тепер офіційно: ЗСУ підтвердили звільнення восьми населених пунктів у Херсонській області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Про це інформує Оперативне командування "Південь", інформує Апостроф .

За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району.





Повідомляється, що ЗСУ звільнили:

Любимівку

Давидів Брод

Хрещенівку

Золоту Балку

Біляївку

Українку

Велику Олександрівку

Малу Олександрівку

Загалом в Бериславському районі Херсонщини звільнені 56 населених пунктів.