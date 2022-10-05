У Білому домі "мирний план" Маска не підтримали

Там наголосили на концепції "нічого про Україну без самої України", інформує ZN.ua.

У Білому домі
© Getty Images

У Білому домі не підтримують запропонований американським бізнесменом, засновником компаній Tesla та SpaceX Ілоном Маском "мирний план" для України.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми завжди дуже чіткі і зрозумілі у цьому питанні: ми не збираємося говорити про Україну без України. Лише їм приймати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів", — наголосила Жан-П'єр.

Нагадаємо, для завершення війни Маск запропонував Україні поступитися Росії Кримом, проголосити нейтралітет, а на окупованих територіях на півдні та сході провести повторні референдуми про приєднання до Росії.

Пропозиція Маска, який згодом пояснив, що переймається за долю людства і хвилюється через можливий початок ядерної війни, викликала шквал критики та мемів у соцмережах.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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