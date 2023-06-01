Вирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб Росії

США наполягають, що не заохочують Київ бити по цілях всередині Росії, але рішення має приймати українське керівництво.

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Адміністрація Байдена отримала запевнення від Володимира Зеленського та інших українських посадовців, що американські винищувачі F-16 не будуть використовуватись для ударів вглиб Росії, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу, інформує ZN.ua .

«Ми отримали ці запевнення на різних рівнях, не лише від президента Зеленського, але й від інших високопоставлених військових і оборонних керівників України», — сказав Кірбі, відповідаючи на запитання, чи отримав Вашингтон якісь запевнення від Києва, що F-16 не будуть використовувати для нападу на Росію.

Кірбі додав, що Адміністрація Байдена не планує змінювати своєї поточну політику та не заохочує українські удари по території Росії.

Разом із тим, за словам координатора Білого Дому, США не вказують Україні, які цілі уражати чи не уражати і так само не вказують, як українські сили мають вести бойові дії.

«Ми забезпечуємо українських захисників навчанням, обладнанням, порадами, ми навіть разом із ними займаємось ситуаційним моделюванням, аби допомогти планувати подальші дії. Але саме президент Зеленський і військове керівництво вирішують, що робити. І саме вони вирішують, що робити з обладнанням, яке їм надали і яке тепер перебуває в їхній власності», – підкреслив він.

Нагадаємо, 30 травня Москву та область атакували безпілотники. В Міноборони РФ заявили про вісім ударних БПЛА, які нібито були ліквідовані. Проте експерти вважають, що їх було близько трьох десятків.

Російський президент Владімір Путін применшує значення атаки дронів на Москву та область, аби не виказати, що можливості Кремля насправді є обмеженими для відповіді Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.