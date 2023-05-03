У Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно України
Двопартійна підтримка є життєво важливою для воюючої України.
Білий дім привітав позицію спікера Палати представників Кевіна МакКарті про підтримку допомоги Україні та засудження звірств російських військових,
«Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується з тим, що життєво важливим є продовжувати підтримувати Україну. Було приємно чути, як він відкидає пропаганду, яку розповсюджують російські державні ЗМІ», – сказала під час брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.
В Ізраїлі в понеділок російський репортер запитав Маккарті, чи зміниться позиція США щодо надсилання поставок і допомоги Україні, і натякнув, що спікер не підтримує Україну.
Спікер Палати представників, який до обрання на посаду представляв групу конгресменів, котрі бажали зменшити обсяг допомоги Україні, різко відповів російському журналісту і заявив, що підтримує Україну.
Жан-П’єр підкреслила, що «широка двопартійна підтримка України в Конгресі, була критично важливою для військових зусиль Києва.
«Ми погоджуємося із важливістю того, щоб ця підтримка продовжувалася. І ми раді почути це від спікера Маккарті», — наголосила речниця.
Американське видання Axios повідомляло, що позиція МакКарті є важливою, адже певний скептицизм Республіканської партії щодо допомоги США Україні викликав занепокоєння українських і західних чиновників, які побоюються, що скорочення або припинення військової допомоги може змінити перебіг війни.