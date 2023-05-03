У Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно України

Двопартійна підтримка є життєво важливою для воюючої України.

Білий дім привітав позицію спікера Палати представників Кевіна МакКарті про підтримку допомоги Україні та засудження звірств російських військових, пише CNN, інформує ZN.ua.

«Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується з тим, що життєво важливим є продовжувати підтримувати Україну. Було приємно чути, як він відкидає пропаганду, яку розповсюджують російські державні ЗМІ», – сказала під час брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

В Ізраїлі в понеділок російський репортер запитав Маккарті, чи зміниться позиція США щодо надсилання поставок і допомоги Україні, і натякнув, що спікер не підтримує Україну.

Спікер Палати представників, який до обрання на посаду представляв групу конгресменів, котрі бажали зменшити обсяг допомоги Україні, різко відповів російському журналісту і заявив, що підтримує Україну.

Жан-П’єр підкреслила, що «широка двопартійна підтримка України в Конгресі, була критично важливою для військових зусиль Києва.

«Ми погоджуємося із важливістю того, щоб ця підтримка продовжувалася. І ми раді почути це від спікера Маккарті», — наголосила речниця.

Американське видання Axios повідомляло, що позиція МакКарті є важливою, адже певний скептицизм Республіканської партії щодо допомоги США Україні викликав занепокоєння українських і західних чиновників, які побоюються, що скорочення або припинення військової допомоги може змінити перебіг війни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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